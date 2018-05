Ινδία: Τους 150 έφτασαν οι νεκροί από τις αμμοθύελλες και τις καταιγίδες

Μια άνευ προηγουμένου σφοδρότητας αμμοθύελλα κόστισε τη ζωή σε 121 ανθρώπους στη βόρεια Ινδία, κυρίως στα κρατίδια Ούταρ Πραντές και Ρατζαστάν. Εξάλλου, σε ένα ξεχωριστό μετεωρολογικό φαινόμενο, έντονες καταιγίδες στη νότια Ινδία στα κρατίδια Άντρα Πραντές και Τελανγκάνα προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων.

Στον βορρά, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα ξερίζωσαν δέντρα, έριξαν τοίχους σπιτιών και πυλώνες ηλεκτροδότησης.

Footage of deadly and powerful #duststorm and rain swept toward the parts of #Bikaner in the north and western India at least 110 people were killed and over 160 injured people in rain and dust storms with wind speed up to 80mph. pic.twitter.com/lMjdVO75k3