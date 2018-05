«Νέα Ζηλανδία, πού είσαι;»: Το απίστευτο βίντεο για την απουσία της χώρας από τους... χάρτες!

Σε ένα βίντεο του Tourism New Zealand, του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την προώθηση του τουρισμού στη χώρα, ο κωμικός Ρις Ντάρμπι αναφέρεται στην απουσία της Νέας Ζηλανδίας από χάρτες που βρίσκονται στο Ikea, στα Starbucks, στον ζωολογικό κήπο στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, στο Βρετανικό Μουσείο, ακόμη και στο επιτραπέζιο παιχνίδι Risk.

Το χιουμοριστικό βίντεο, διάρκειας 4 λεπτών, ξεκινά δείχνοντας τον Ντάρμπι να λαμβάνει μια ανώνυμη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Νέα Ζηλανδία εξαφανίζεται από τους χάρτες, κάτι που έντρομος επιβεβαιώνει με μια σύντομη αναζήτηση μέσω του Google.

«Νέα Ζηλανδία, πού στο καλό είσαι;», διερωτάται, εκτιμώντας ότι η Αυστραλία ίσως κλέβει τους τουρίστες της χώρας ή η Βρετανία προσπαθεί να σαμποτάρει τους All Blacks, την εθνική ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας.

Αφού παίρνει την Άρντεν τηλέφωνο για να την ενημερώσει, εκείνη συμφωνεί με τα ευρήματά του: «Ρις, ίσως έχεις εντοπίσει κάτι, αλλά θα χρειαστούμε βοήθεια».

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν δημιουργηθεί ένας ιστότοπος με το όνομα worldmapwithoutnz (ο παγκόσμιος χάρτης χωρίς τη Νέα Ζηλανδία) και το hashtag #getNZonthemap (Βάλτε τη Νέα Ζηλανδία στον χάρτη), προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση στο Διαδίκτυο.

Ακόμη και ο επίσημος ιστότοπος της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας συμμετέχει στο διαφημιστικό κόλπο, καθώς εμφανίζεται στη σελίδα του η ένδειξη «404 error», ακολουθούμενη από το μήνυμα: «Λυπούμαστε, κάτι λείπει» πλάι σε έναν παγκόσμιο χάρτη χωρίς τη χώρα.

Η απομακρυσμένη αυτή χώρα των 4,7 εκατομμυρίων κατοίκων γειτονεύει με την Αυστραλία και την Ανταρκτική, οι οποίες όμως βρίσκονται σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων η κάθε μία από τη Νέα Ζηλανδία.

Ο γενικός διευθυντής του Tourism New Zealand, ο Στίβεν Ίνγκλαντ-Χολ, εξήγησε ότι η εκστρατεία αυτή είναι ένας χιουμοριστικός τρόπος να μπει η χώρα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

«Είναι ακατανόητο πώς η Νέα Ζηλανδία δεν βρίσκεται στους παγκόσμιους χάρτες», σχολίασε. «Η Νέα Ζηλανδία είναι μεγαλύτερη από τη Βρετανία (…) Έχουμε μια λίμνη στο μέγεθος της Σιγκαπούρης, μια οροσειρά μεγαλύτερη από τις Άλπεις και περισσότερες ακτές από την Καλιφόρνια», πρόσθεσε.

