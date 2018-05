Η πρώτη αντίδραση του Ιράν για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία: «Μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο!»

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τεχεράνης μετέδωσε ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι παράνομη, παράτυπη και υπονομεύει τις διεθνείς συμφωνίες.

«Οι ΗΠΑ κάνουν ψυχολογικό πόλεμο»

«Το Ιράν θα παραμείνει στην πυρηνική συμφωνία, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτήν», ανακοίνωσε λίγο αργότερα ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί απόψε.

Παράλληλα, ο Ροχανί πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στα στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας του να είναι έτοιμα να συνεχίσουν την ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας χωρίς κανέναν περιορισμό, εφόσον χρειαστεί.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ιρανός πρόεδρος είπε ότι η απόφαση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μια «ιστορική εμπειρία» για την Τεχεράνη και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ουδέποτε τήρησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν.

«Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος», συνέχισε ο Ροχανί, «έχει ιστορικό υπονόμευσης των διεθνών συνθηκών», ενώ χαρακτήρισε «ψυχολογικό πόλεμο» την απόφασή του.

Ο Ροχανί ανέφερε επίσης ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να ξεκινήσει συνομιλίες για την πυρηνική συμφωνία με την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα εντός των επόμενων εβδομάδων, διαβεβαιώνοντας ότι η ιρανική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

LIVE | Iran President Rouhani says the US withdrawal from the nuclear deal was "expected" but that this does not end the agreement. Watch more: https://t.co/GJtlLYmeCi pic.twitter.com/Rs1KYpBrSb