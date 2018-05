Ο Τραμπ καλωσόρισε στην πατρίδα τους τρεις Αμερικανούς που απελευθέρωσε ο Κιμ (video+pics)

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν γι΄αυτήν την εξέλιξη, εκφράζοντας μεγάλη αισιοδοξία για την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής που θα έχουν σύντομα.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους 3 Αμερικανούς, οι οποίοι απελευθερώθηκαν μετά το ταξίδι που έκανε στην Πιονγκγιάνγκ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους, έξω από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια επιβιβάστηκαν για μερικά λεπτά στο αεροπλάνο, το οποίο έφτασε γύρω στις 02:40 πμ τοπική ώρα (09:40 ώρα Ελλάδος) στη βάση Άντριους. Στη συνέχεια βγαίνοντας από το αεροπλάνο οι τρεις άνδρες έσφιξαν το χέρι του προέδρου και χαιρέτισαν τους δημοσιογράφους που τους περίμεναν και τους στρατιωτικούς.

«Ειλικρινά δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν και έγινε», δήλωσε ο Τραμπ, αφού ευχαρίστησε τον Κιμ για την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης πως πιστεύει πραγματικά ότι ο Κιμ θέλει να βάλει τη Βόρεια Κορέα «μέσα στον πραγματικό κόσμο» και σημείωσε ότι αναμένει σημαντικά επιτεύγματα κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχουν.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.