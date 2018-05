Επεισόδια στο Λονδίνο μεταξύ Τούρκων και Κούρδων διαδηλωτών

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, περίπου 400 Κούρδοι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Ντάουνιγκ Στριτ διαμαρτυρόμενοι για την σημερινή συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν με την Βρετανίδα Πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο αντιδιαδήλωση πραγματοποιούσαν υποστηρικτές του Τούρκου Πρόέδρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση από την οποία υπήρξε προσαγωγή ενός Κούρδου.

Demonstrators outside @10DowningStreet. Turkish President #Erdogan meeting British PM #TheresaMay. Police separating pro Erdogan on one side (not many of them) and protestors. #London #Turkey #UK pic.twitter.com/BFkqy4bwlD