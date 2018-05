ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνετρίβη Boeing 737 στην Αβάνα

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κούβας Presna Latina μετέδωσε ότι σημειώθηκε ένα «δυστύχημα» κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Το Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν 104 επιβάτες και πλήρωμα σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, συνετρίβη κατά τη διάρκεια της απογείωσης ενώ επρόκειτο να εκτελέσει εσωτερική πτήση από την Αβάνα στο Holguin της Κούβας.

Πυκνός καπνός υψώνεται από το σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off ? #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K