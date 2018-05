Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια που αεροσκάφους που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα κοντά το διεθνές αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί της Αβάνας.

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα Granma της Κούβας, οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους θεωρείται κρίσιμη.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

