Πανικός στη Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας άντρας άρχισε να πυροβολεί σε δρόμο της πόλης Saarbruecken, στη Γερμανία.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και ο δράστης συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αποκλείουν το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το αιματηρό περιστατικό σχετίζεται πιθανότατα με οικογενειακές διαφορές.

Να σημειωθεί ότι από το περιστατικό αρκετοί περαστικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

