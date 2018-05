Ένας χρόνος μετά: Θρήνος στη Βρετανία για τους 22 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

«Σαν εφιάλτης»

«Είδαμε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται και μια λάμψη. Παραπατήσαμε. Πιστεύαμε ότι το κτίριο θα κατέρρεε» είπε ο Ντάρεν Μπάκλεϊ, 50 ετών, που βρισκόταν στη συναυλία με τον γιο του. Δεν τραυματίστηκε κανένας εκ των δύο.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο φουαγιέ. Ήταν σαν εφιάλτης» συνέχισε ο ίδιος μιλώντας στο BBC. «Ορισμένοι κινούνταν, άλλοι όχι». Έκτοτε έχει δει τον ίδιο να πεθαίνει «200 φορές» στους εφιάλτες που τον καταδιώκουν.





Το βράδυ περισσότεροι από 3.000 τραγουδιστές από τοπικές χορωδίες, μεταξύ αυτών μιας χορωδίας από επιζώντες της επίθεσης, θα τραγουδήσουν όλοι μαζί στο Albert Square, σε κοντινή απόσταση από τον συναυλιακό χώρο.

Μεταξύ των τραγουδιών που θα ερμηνεύσουν βρίσκονται το One Last Time της Αριάνα Γκράντε, το One Day Like This του συγκροτήματος Elbow, το Never Forget των Take That και το Don't Look Back in Anger των Oasis, που αναδείχθηκε σε ύμνο της αντίστασης από τους κατοίκους του Μάντσεστερ μετά την επίθεση πριν από έναν χρόνο.





Η 24χρονη Αριάνα Γκράντε επισήμανε σε μήνυμά της στο Twitter ότι σκέφτεται τα θύματα «σήμερα και κάθε ημέρα».

«Σας αγαπάω με όλο μου το είναι και σας στέλνω όλο το φως και την θέρμη που μπορώ να σας προσφέρω σε αυτή τη δύσκολη ημέρα».

Στις 22.31 τοπική ώρα, τη στιγμή που ο Σαλμάν Αμπέντι πυροδότησε τα εκρηκτικά του, οι καμπάνες θα χτυπήσουν πένθιμα στο Μάντσεστερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters