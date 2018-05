Έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων: Βομβαρδισμένο τοπίο η Μπαλντράνς – Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη Γαλικία, στη βόρεια Ισπανία, έγινε γνωστό σήμερα από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, σύμφωνα με την El Pais.

Παράλληλα, δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές και τα τζάμια κτηρίων έσπασαν σε μια ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων.



Πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους σε κάθε σπίτι στην περιοχή αναζητώντας νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Spain Four dead and 28 wounded in an explosion of a Tui pyrotechnics pic.twitter.com/sprbo1vnn2

Another video via @Farodevigo shows the damage after the fireworks warehouse explosion in Galicia.pic.twitter.com/SS5WhgD9DO