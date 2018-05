Χειροπέδες στον Γουάινσταϊν: Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση (pics+vid)

Εναντίον του Γουαϊνστάιν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό, για σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση για περιστατικά που αφορούν σε δυο διαφορετικές γυναίκες. Φορώντας χειροπέδες ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ βγήκε από το αστυνομικό τμήμα στο νότιο Μανχάτταν και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Δεκάδες τηλεοπτικές κάμερες περίμεναν τον 66χρονο στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

JUST IN: Harvey Weinstein was just led out of a NYPD precinct in handcuffs. The disgraced Hollywood producer turned himself in this morning, charged with rape, a criminal sex act, sex abuse and sexual misconduct for incidents involving two separate women https://t.co/zMCnykf1yc pic.twitter.com/QbUJlDmvRL