Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Ινδιανάπολη - Δείτε LIVE εικόνα

Οι τραυματίες είναι ένας ενήλικας και ένας έφηβος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υγειονομικής υπηρεσίας της πόλης, όπως μεταδίδει το ABC News.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter



Those families have been notified



Suspect in custody



All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest