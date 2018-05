Ραγδαίες εξελίξεις και έντονο παρασκήνιο: Όλα πλέον μαρτυρούν συνάντηση του Τραμπ με τον Κιμ (vids)

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό Politico είχε αναφέρει νωρίτερα πως μια «εμπροσθοφυλακή» 30 αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη αργότερα μέσα στο σαββατοκύριακο.

Τραμπ: Πολύ παραγωγικές συνομιλίες με την Πιονγκγιάνγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εξάλλου με ανάρτησή του στο twitter ότι είχε «πολύ παραγωγικές συζητήσεις» με την Πιονγκγιάνγκ για τον επαναπρογραμματισμό της συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο χωρών, μια μέρα μετά αφού ακύρωσε την προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.