Βεβήλωσε νεκροταφείο ζωγραφίζοντας τη σβάστικα στις ταφόπλακες (vids)

Στις επιτύμβιες πλάκες ζωγραφίστηκαν σβάστικες με μαύρο σπρέι τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στο νεκροταφείο της μικρής πόλης Γκλεν Κάρμπον.

Το νεκροταφείο βεβηλώθηκε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου Memorial Day Weekend, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να αποτίσουν φόρο τιμής σε συμπολίτες τους πεσόντες στα πεδία των μαχών ή αγνοούμενους σε πολέμους. Περίπου 1.300 στρατιωτικοί είναι θαμμένοι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, που δεν υποδέχεται μόνο πιστούς συγκεκριμένου θρησκεύματος όπως άλλα στις ΗΠΑ.

