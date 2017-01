Τι θα δούμε στο τελευταίο battle του The Voice

Ποιος θα περάσει στα knock outs από την ομάδα του Σάκη; Ο ψάλτης Γιώργος ή ο Νίκος με την εντυπωσιακή φωνή που φτάνει σε πολύ ψηλές οκτάβες; Το αγόρι ή το κορίτσι θα τραγουδήσει καλύτερα το let it be των Beatles από την ομάδα του Κωστή; Ποια θα είναι η αντίπαλος της Κέλλυς Ντούλια από την ομάδα του Πάνου που μας εντυπωσίασε στα battles και έκανε τους coaches να την παρακαλούν για να την πάρουν στην ομάδα τους; Ποια θα είναι η νικήτρια της μονομαχίας στο εκρηκτικό τραγούδι Enough is enough από την ομάδα της Έλενας;

Διαβάστε περισσότερα στο Gossip-tv.gr