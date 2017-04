Survivor: To πρώτο μήνυμα της Ειρήνης Παπαδοπούλου μετά την αποχώρησή της (pic)

Ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε στο έκτακτο «Συμβούλιο του Νησιού» την αποχώρηση της Ειρήνης Παπαδοπούλου από το Survivor.

Μετά τη συγκινητική αποχώρηση της τραγουδίστριας η ίδια κοινοποίησε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook μία φωτογραφία με την οποία εξηγεί ουσιαστικά για ποιο λόγο επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Into the wild I go: losing my way, finding my soul!» Η φράση της δείχνει πόσο ανάγκη είχε ψυχολογικά να αποχωρήσει από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ...

Δείτε την ανάρτησή της: