Survivor: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Στέλιου Χανταμπάκη στο Instagram

Με αγάπη,εκτίμηση και σεβασμό σε όλους εσάς που με ακολουθείτε! ?Αυτό ήταν ένα παιχνίδι,ο πραγματικός αγώνας είναι ο αγωνας στη ζωή και πραγματικοί survivors ήμαστε όλοι όσοι κοιτάμε τη ζωή στα μάτια και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε ότι και αν μας έρχεται... όμορφο-χαρούμενο-άδικο.. (όσοι βγαίνουμε από το παιχνίδι ίσως αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που κερδίσαμε από το survivor... να βγούμε σα λιοντάρια έξω στη ζωή και να προσπαθήσουμε για εμάς και τους ανθρώπους γύρω μας).. σας αγαπώ τους αγαπώ και μην ξεχνάτε λάθη κάνουμε Όλοι ... το θέμα είναι να δουλεύει η ζυγαριά καλά και να τα ζυγίζουμε όλα ..ΚΑΛΑ-ΑΣΧΗΜΑ..!! #survivorgr #santodomingo #hantampakakia #hantasurvivor #greece#forever #coconut

A post shared by Stelios Hantampakis (@stelioshantampakis) on Apr 20, 2017 at 7:42am PDT