Το So You Think You Can Dance σας προσκαλεί στο δικό σας ρυθμό

Μέχρι και Παρασκευή 26 Μαΐου, με την έναρξη και του 1ου live του So You Think You Can Dance.

Το “So You Think You Can Dance”, δίνει τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες, να χορέψουν στο δικό τους ρυθμό!

Η διαδικασία απλή: Επιλέγετε το αγαπημένο σας κομμάτι, αφήνετε τη φαντασία σας ελεύθερη, χορεύετε, ανεβάζετε το video στα social media (facebook, Instagram ή twitter) με hashtag #ΥouDanceGR.. και ετοιμαστείτε να δείτε το χορό σας στον ΑΝΤ1!

Η διάρκεια; Μέχρι και Παρασκευή 26 Μαΐου, με την έναρξη και του 1ου live του “So You Think You Can Dance”.

Extra tip: Aν θέλετε να εμπνευστείτε, μπορείτε να δείτε στα παρακάτω link, τις ευρηματικές χορογραφίες της παρουσιάστριας Δούκισσας Νομικού και των κριτών μας, Κωνσταντίνου Ρήγου, Πάνου Μεταξόπουλου, Ιβάν Σβιτάιλο και Ιωάννη Μελισσανίδη:

Δούκισσα Νομικού: https://www.facebook.com/doukissa.nomikou/videos/994824930653173/

Κωνσταντίνος Ρήγος: https://www.facebook.com/RigosK.gr/videos/1326420907473846/

Πάνος Μεταξόπουλος: https://www.facebook.com/panos.metaxopoulos.7/videos/1595801180472399/

Ιβάν Σβιτάιλο: https://www.facebook.com/ivansvitailo/videos/1879913748921015/

Ιωάννης Μελισσανίδης: https://www.facebook.com/Melissanidis/videos/1273752586054475/

Τώρα, ο δικός σου χορός έχει #YouDanceGR

Let’s dance!

Ευχαριστούμε πολύ,

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

###

Στοιχεία Επικοινωνίας με τα ΜΜE:

Φαίη Κυριακοπούλου, ANT1 TV, kiriakopoulouf@antenna.gr

210 6886620, 6944868189

Δήμητρα Μπάκα, ΑΝΤ1 TV, bakad@antenna.gr

2106886637, 6945756084

Ιωάννα Παπαχρήστου, ANT1 TV, papachristoui@antenna.gr

210 6886429, 6948785439

Σοφία Αναγνωστοπούλου, ANT1 TV, anagnostopoulous@antenna.gr

210 6886634, 6946958642