05 Μαίου 2017 18:40

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Survivor: Η selfie του Βαλάση με τον Χανταμπάκη και τo «κράξιμο» στην παραγωγή

Survivor: Η selfie του Βαλάση με τον Χανταμπάκη και τo «κράξιμο» στην παραγωγή

Δύο πρώην παίκτες του Survivor, ο Ηλίας Βαλάσης και ο Στέλιος Χανταμπάκης συναντήθηκαν!

Ο Ηλίας δημοσίευσε μάλιστα μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους και ξέσπασε μέσα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«ΣYNANTHΘHKA ME TON ΣTEΛIO TON ΦIΛO MOY,ΠOY ΜΟΥ ΣTAΘHKE AΠO 14 XPONΩN ΔIΠΛA MOY.
«ΔEN TOY ΣTAΘHKA»
«MOY ΣTAΘHKE» (ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΜΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)ΔOYΛEYE 3 ΔOYΛEIEΣ ΓIA NA TA KATAΦEPEI.
14 XPONΩN ΠAIΔI.META AΠO TOΣEΣ ΣBOYPEΣ ΣTHN ZΩH ΜΟΥ ΞEPΩ ΠOIOI EINAI OI ΦIΛOI MOY.ΞEPΩ ΠOIOΣ EINAI O ΣTEΛIOΣ .
ΔEN ΠEPIMENΩ TO KATAΣKEYAΣMA MIAΣ ΠAPAΓΩΓHΣ NA MOY ΠEI ΠOIOΣ EINAI.OYTE THN OPΓH OΛΩN AYTΩN ΠOY ΠEΣANE ΘYMA ΣAYTHN.H ΠAPAΓΩΓH KAΛA KANEI,AYTH EINAI H ΔOYΛEIA ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ.(ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΚΑΝΕΝΑΝ)AΠΛA EΓΩ ΞEPΩ.EΠAIΞA KAI ΠAPOYΣIAΣΑ TETOIA ΠAIXNIΔIA.ΣTENAXΩPIEMAI ΓIA AYTOYΣ ΠOY ΞEPOYN TON ΣTEΛIO Η ΕΧΟΥΝ ΣΥΝEΡΓΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.(ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ,ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΖΗΣΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ)AYTOI EINAI AΔIKAIOΛOΓHTOI.
EINAI ENA ΛAΘOΣ ΠOY ΔEN MAΦHNEI NA HΣYXAΣΩ.AYTA.KAΛH ΣKEΨH ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ...».

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