Netflix: Αυτές είναι οι νέες σειρές που δεν πρέπει να χάσεις!

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία όμορφων και καλών ιστοριών και στη συνέχεια δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους από ολόκληρο τον πλανήτη να έχουν πρόσβαση σε αυτές». Η δήλωση του Ριντ Χέιστινγκς, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix δείχνει τον βασικό στόχο που έχει θέσει η πιο δημοφιλή συνδρομητική υπηρεσία video περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου, η οποία επενδύει τεράστια ποσά στη δημιουργία περιεχομένου που προέρχεται όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά απ’ ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά από την Ευρώπη, στην οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η συγκεκριμένη πλατφόρμα.



Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το Netflix πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στη Ρώμη προκειμένου να παρουσιάσει σε εκπρόσωπους μέσων ενημέρωσης από ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρική (ΕΜΕΑ) -μεταξύ των οποίων και το CNN Greece- τα πλάνα της όσον αφορά την παραγωγή τοπικού περιεχομένου. «Το Stranger Things είναι η τηλεοπτική σειρά του Νetflix που δημιούργησε τη μεγαλύτερη αίσθηση και το επόμενο Stranger Things ενδεχομένως να προέρχεται από την Ευρώπη» σημείωσε ο ελληνικής καταγωγής Τεντ Σαράντος, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής περιεχομένου της πλατφόρμας. Η άποψη του κ. Σαράντου βασίζεται στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές τηλεοπτικές σειρές όπως το γερμανικό Dark ή το ισπανικό La Casa de Papal (Η Τέλεια Ληστεία ή Money Heist) έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γυριστεί στην αγγλική γλώσσα. Και επιπλέον, η πρώτη παραγωγή του Netflix δεν ήταν το House of Cards αλλά το νορβηγικό Lilliehammer! «Πεποίθησή μας είναι ότι η σπουδαία μυθοπλασία υπερβαίνει τα σύνορα. Όταν ιστορίες από διαφορετικές χώρες, γλώσσες και πολιτισμούς βρίσκουν μία παγκόσμια πλατφόρμα όπου ο μόνος περιορισμός είναι η φαντασία του δημιουργού, τότε εμφανίζονται μοναδικές αλλά και παγκόσμιες ιστορίες, οι οποίες αγκαλιάζονται από το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό» τόνισε ο κ. Σαράντος.





Το Netflix δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή (π.χ. το Jinn είναι η πρώτη αραβόφωνη παραγωγή) και είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2018 ο συνολικός αριθμός των παραγωγών του Netflix στην ευρύτερη περιοχή θα φθάσει τις 100 με προέλευση 16 χώρες και γυρισμένες σε 16 γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δεν έγινε κάποια αναφορά σε ελληνική παραγωγή, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που δεν πρέπει να αποκλειστεί για το όχι πολύ μακρινό μέλλον.



Στην εκδήλωση της Ρώμης, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά 10 νέες ευρωπαϊκές παραγωγές, όπως επίσης και υλικό για αρκετές ακόμη σειρές που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Κατ’ αρχήν, ανακοινώθηκαν 7 νέες πρωτότυπες σειρές:



• Η πρώτη ολλανδική πρωτότυπη σειρά του Netflix, σε παραγωγή της εταιρείας Pupkin θα κάνει πρεμιέρα το 2019 και θα έχει ως θέμα μία ομάδα Ολλανδών φοιτητών που ανοίγουν τυχαία μία πύλη που θα τους οδηγήσει σε έναν δαιμονικό κόσμο από την ολλανδική Χρυσή Εποχή.



• Mortel (Γαλλία). Η πέμπτη πρωτότυπη σειρά του Netflix από τη Γαλλία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας εφήβων, τους οποίους ενώνει μία υπερφυσική δύναμη. Η σειρά θα έχει την υπογραφή του Frédéric Garcia και της Mandarin Television.



• The Wave (Γερμανία). Η τρίτη πρωτότυπη σειρά του Netflix από τη Γερμανία βασίζεται στην επιτυχημένη ταινία THE WAVE και είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Την παραγωγή υπογράφει η Rat Pack σε συνεργασία με την Sony Picture Television Germany.



• Luna Nera (Ιταλία) Μία πρωτότυπη ιταλική σειρά με θέμα τις γυναίκες που ήταν ύποπτες για μαγεία τον 17ο αιώνα στην Ιταλία, από τους Francesca Manieri, Laura Paolucci και Tiziana Triana, σε παραγωγή της Fandango.



• Η Τέλεια Ληστεία - Μέρος 3 (Ισπανία). Μετά την παγκόσμια επιτυχία του 1ου και το 2ου Μέρους της ισπανικής ληστείας που έκανε πάταγο, ο “Professor” οργανώνει νέες ληστείες, οι οποίες θα αποκαλυφθούν το 2019.



• The English Game (Βρετανία). Ένα δράμα αποτελούμενο από έξι μέρη, με θέμα την εφεύρεση του ποδοσφαίρου και το πώς όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία του κατόρθωσαν να υπερσκελίσουν το ταξικό χάσμα και να καθιερώσουν το ποδόσφαιρο ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του Downton Abbey, Julian Fellowes.



• Turn Up Charlie (Βρετανία), μια νέα πρωτότυπη κωμική σειρά του Netflix με πρωταγωνιστή τον Idris Elba. Τη διεύθυνση παραγωγής της σειράς, η οποία θα χωριστεί σε 8 επεισόδια, υπογράφουν οι Idris Elba και Gary Reich.





Επίσης, ανακοινώθηκαν δύο νέες σειρές ντοκιμαντέρ:



• Μία σειρά ντοκιμαντέρ βασισμένη σε μία από τις μεγαλύτερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στη γαλλική Ιστορία- τη δολοφονία του Grégory Villemin το 1984.



• Τhe Staircase, η συναρπαστική ιστορία του Michael Peterson, ενός συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της συζύγου του Kathleen όταν εκείνη βρέθηκε νεκρή στα σκαλιά του σπιτιού τους, και της 16χρονης δικαστικής διαμάχης που ακολούθησε. Τα ολοκαίνουργια επεισόδια αυτού του πραγματικού εγκλήματος-φαινόμενο θα γίνουν διαθέσιμα παράλληλα με την σειρά μυθοπλασίας. Την παραγωγή υπογράφει ο Matthieu Belghiti και ο βραβευμένος με Όσκαρ Jean-Xavier de Lestrade, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από την σκηνοθεσία.



Ακόμη, ανακοινώθηκε η πρώτη πρωτότυπη ιταλική ταινία Rimetti a Noi i Nostri Debiti (Forgive Us Our Debts), από τον Antonio Morabito, με τους Claudio Santamaria, Marco Giallini και Jerzy Stuhr.



Το Netflix ανακοίνωσε επίσης ότι η δεύτερη σεζόν του Glow θα είναι διαθέσιμη από τις 29 Ιουνίου, καθώς και το Maniac, μία σειρά με πρωταγωνιστές τους Emma Stone και Jonah Hill, το οποίο διηγείται την ιστορία δύο αγνώστων που βρίσκονται σε μια φαρμακευτική δικαστική διαμάχη που πήγε στραβά. Ακόμη, τα γυρίσματα τη 2ης σεζόν του Dark ξεκινούν στις 25 Ιουνίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ορισμένες νέες σειρές από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως:



• το ιταλικό Baby,



• το γαλλικό ντοκιμαντέρ 13 Novembre: Fluctuat Nec Mergitur για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015,



• το αστυνομικό θρίλερ γερμανικής παραγωγής Dogs Of Berlin



• τη γαλλική κωμική σειρά Génération Q



• την επίσης γαλλική σειρά επιστημονικής φαντασίας Osmosis



• την αμερικανική σειρά Οι Αθώοι (The Innocents) για μία κοπέλα που έχει τη δυνατότητα αλλαγής μορφής και στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γκάι Πιρς,



• το The Protector που είναι η πρώτη τουρκική σειρά με πρωταγωνιστή έναν υπερήρωα



• το πολωνικό 1983 με σκηνοθέτρια την Ανιέσκα Χόλαντ που επικεντρώνεται στο τι θα γινόταν αν δεν είχε τελειώσει ο Ψυχρός Πόλεμος



Ακόμη, ο κ. Σαράντος αναφέρθηκε επιγραμματικά σε αρκετές νέες παραγωγές όπως είναι το βρετανικόTop Boy, τα αμερικανικά Ratchett (prequel της Φωλιάς του Κούκου) και The Politician, το Over the moon (η πρώτη ταινία κινούμενων σχεδίων του Netflix, το The King, το Dark Crystal: Age of Resistance αλλά και το The Pope όπου πρωταγωνιστούν ο Άντονι Χόπκινς και ο Τζόναθαν Πράις.