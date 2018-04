Survivor 2: Μεγάλη ανατροπή στο παιχνίδι - Αυτό δεν έχει συμβεί ΠΟΤΕ ξανά

Τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα του Survivor 2 στον ΣΚΑΪ το reality επιβίωσης δεν σταματά να εκπλήσσει ευχάριστα τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η ένωση των δύο ομάδων θα γίνει την Τετάρτη (25/04/2018). «Διάσημοι» και «Μαχητές» θα μοιράζονται την ίδια παραλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το πάρτι στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο οι παίκτες περιμένουν με αγωνία, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να φάνε, να διασκεδάσουν και να γνωριστούν οι παίκτες μεταξύ των δύο ομάδων.

Για το event στη Δομινικανή Δημοκρατία βρίσκονται και δύο παλιοί γνώριμοι του Survivor, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και ο Γιώργος Χρανιώτης.

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Survivor

«Δεν έχω κάποια ενημέρωση από την παραγωγή για το τι θα γίνει και αν θα αγωνιστούμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μου ζητήθηκε να πάρω μαζί μου και τα ρούχα που φορούσα πέρυσι. Άρα, ίσως η παραγωγή να έχει στο μυαλό της κάτι τέτοιο», δήλως ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Χρανιώτης ανέβασε στο Instagram φωτογραφία από το περσινό Survivor με τη λεζάντα: «My way… On my way, to Dominican Republic».

Στον Άγιο Δομίνικο θα βρεθεί για το πάρτι και ο τραγουδιστής Άκης Δείξιμος.

