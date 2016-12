Σημαντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις φέρνει η χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things- IoT), σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου Τεχνολογίας «Internet of Things: Evolution in Action».