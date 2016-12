«The Experts»: Συνεργασία του Novasports.gr και της Initiative για το Ultrex!

Οι Νικήτας Αυγουλής, Γιώργος Βασιλείου, Μανώλης Βογιατζάκης, Νίκος Γαβαλάς, Βασίλης Δούκας, Γιάννης Καραλής, Χρήστος Καούρης, Δημήτρης Καρύδας, Αντώνης Καρπετόπουλος, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Αποστόλης Λάμπος, Γιώργος Λιώρης, Παντελής Λώλης, Κωστής Μπότσαρης, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιώργος Συρίγος, Νίκος Τζουάννης, Γιάννης Φουρνάρος, Μάνος Μανουσέλης με την εμπειρία, την εξειδίκευση και την εμπεριστατωμένη ανάλυση καταθέτουν μέσα από τα προσωπικά τους blogs στο Novasports.gr τις απόψεις για ότι συμβαίνει στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό.

Μέσω της χορηγίας, το Ultrex εξασφάλισε branded προβολή στην κεντρική σελίδα του site και σε όλη την αρθρογραφία των «The Experts». Παράλληλα, βασικό κομμάτι της συνεργασίας με την Initiative αποτέλεσε η παραγωγή native περιεχόμενου με όχημα τους “The Experts”. Πιο συγκεκριμένα, κύριος στόχος ήταν οι «The Experts» και το μοναδικό περιεχόμενο που παράγουν να ενταχθεί αποτελεσματικά, μέσω του διαγωνισμού «The Experts Challenge» στην σελίδα του Ultrex στο facebook και να κάνει engage τους χρήστες. Μέσω του διαγωνισμού οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θέτει κάθε φορά και ένας διαφορετικός «Expert» δημοσιογράφος των καναλιών Novasports. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10.00.000 εμφανίσεις της καμπάνιας στο Novasports.gr, ενώ ο διαγωνισμός «Τhe Experts Challenge» καταγράφει πολύ θετικά αποτελέσματα έχοντας περισσότερους από 1.200.000 μοναδικούς χρήστες που έχουν εκτεθεί στην καμπάνια στα sociαl media και πάνω από 2.400 συμμετοχές.

