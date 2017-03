Μια γαλλική βραδιά πολλών αστέρων στο CHEFI!

ΜΕΝΟΥ - Τρίτη 21 Μαρτίου

Domaine Kuentz Bas - Riesling Tradition 2013, Alsace, France

Welcome: μους φουά γκρά, μαρμελάδα σύκο

Κρεμμυδόσουπα, Gruyère

Τάρτα μανιτάρι, ανάμεικτη σαλάτα, vinaigrette Dijon

Chateau Bonnet «Rouge Reserve» - Merlot/Cabernet Sauvignon, 2011, France

Μοσχαράκι μπουργκινιόν, λαχανικά

Πλατώ τυριών

Chateau Petit Vedrines Sauternes 2011 Sauternes & Barsac, Bordeaux, France

Κρέμ μπρουλέ CHEFI style

48 ευρώ το άτομο

