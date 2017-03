Γιορτάστε την 25η Μαρτίου με ένα παραδοσιακό μεσημεριανό μενού στο CHEFI

Το ερχόμενο Σάββατο επισκεφτείτε το CHEFI και απολαύστε με την οικογένειά ή την παρέα σας ένα ξεχωριστό, «παραδοσιακό» εορταστικό μεσημεριανό.

Το CHEFI έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό lunch menu τεσσάρων πιάτων, που «σπάει» τα κλισέ και συνδυάζει άψογα παράδοση και εξαιρετικές γεύσεις.

Κάντε κράτηση τώρα και μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας μια ξεχωριστή έξοδο, στο χαλαρό και φιλόξενο περιβάλλον του CHEFI.

Το μεσημεριανό μενού της 25ης Μαρτίου από το CHEFI περιλαμβάνει πολλά και νόστιμα πιάτα, όπως:

-Σούπα κακαβιά, αφράτος λουκουμάς

-Κριθαρότο με παντζάρι, μους ταραμά, καλαμάρι

-Μπακαλιάρος, ελαφριά κρούστα μυρωδικών, χόρτα, αϊολί σαφράν, πατάτα πλακί

-CHEFI style γαλακτομπούρεκο, μαρέγκα μαστίχα, ganache χαλβά

Τιμή: 30 ευρώ το άτομο

We have the best food in the world

CHEFI The Restaurant

Περικλέους 31, Χαλάνδρι.

Κρατήσεις: 210 68 15 774

therestaurant@chefi.gr, www.chefi.gr