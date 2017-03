Στην Αθήνα το Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί και το 2ο Ετήσιο Ιρακινό - Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων. Όπως ανακοινώθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο με θέμα "Doing Business in the Arab World" το 2ο Ετήσιο Ιρακινό - Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, διοργανώνεται από το συγκεκριμένο Επιμελητήριο στις 18 Μαΐου 2017.