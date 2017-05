Public Office: H σύγχρονη λύση για το γραφείο στο σπίτι μέχρι το γραφείο της μεγάλης επιχείρησης

Το Public Office συνιστά έναν εξελισσόμενο συνδυασμό B2B προϊόντων και υπηρεσιών, προτείνοντας τις πιο σύγχρονες και ποιοτικές επιλογές γραφικής ύλης και τεχνολογίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα Public, προκειμένου να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία B2B, δημιούργησαν το Public Office για να καλύψουν τις ανάγκες των εταιρικών πελατών και εξασφάλισαν περισσότερους από 5.000 κωδικούς σε χαρτί, μελάνι και γραφική ύλη σε ένα μεγάλο φάσμα τιμών που εξυπηρετεί κάθε budget.

Παράλληλα προχώρησαν σε στρατηγικές συνεργασίες με διαφορετικούς προμηθευτές προκειμένου να προσφέρουν διευρυμένο κωδικολόγιο στις επαγγελματικές σειρές προϊόντων τεχνολογίας αλλά και γραφικής ύλης, με ποιοτικά προϊόντα που διασφαλίζουν μέγιστες οικονομικές επιλογές. Επίσης, εξασφάλισαν για τους εταιρικούς τους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις, όπως η GOODnBERG, που αποτελεί αποκλειστικότητα των Public και προσφέρει μέγιστη οικονομία. Ήδη είναι διαθέσιμος και ο πρώτος κατάλογος εταιρικών λύσεων της εταιρίας στην ιστοσελίδα: http://www.public.gr/cat/public-office/b2b-katalogos/.

Το Public Office υποστηρίζεται από εξειδικευμένη ομάδα με μεγάλη εμπειρία στο B2B, από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 150 εξειδικευμένους τεχνικούς που βρίσκονται στο δίκτυο των καταστημάτων, αλλά και από το σύνολο του δυναμικού της εταιρείας στα καταστήματα, που αντιστοιχεί σε 1700 εργαζόμενους. Ακόμη, η υπηρεσία υποστηρίζεται από 41 agents στο call center της εταιρίας που είναι διαθέσιμοι καθημερινά, καθώς και τα Σάββατα, και είναι έτοιμοι να προτείνουν σε όλους τις καλύτερες λύσεις αλλά και να παρέχουν ενημέρωση για όλα τα στάδια της παραγγελίας, μέσω email και sms.

Με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της νέας τους υπηρεσίας, τα Public προχώρησαν σε συνεργασία με την ORACLE για τη δημιουργία ενός Best in class cloud συστήματος που θα δώσει μία σειρά από δυνατότητες τόσο στην εσωτερική ομάδα B2B, αλλά κυρίως στους εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα προχώρησαν σε επενδύσεις 500.000 ευρώ σε state of the art συστήματα για την κεντρική τους αποθήκη, καθώς και στη διεύρυνση του κωδικολογίου των επαγγελματικών σειρών προϊόντων τεχνολογίας, ενώ διαθέτουν 50 εκατ. ευρώ σε προϊοντικό απόθεμα, για να εξυπηρετήσουν ανά πάσα στιγμή κάθε ανάγκη και απευθείας σύνδεση αποθήκης με βασικούς προμηθευτές.

Ο κ. Δημήτρης Λογοθέτης, Οperations Director των Public και Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της υπηρεσίας Public Office, αναφέρει σχετικά: «Στόχος του Public Office είναι να αποτελέσει μια σύγχρονη λύση στο γραφείο στο σπίτι μέχρι και τη μεγάλη επιχείρηση και να δράσει ως ένα εύχρηστο εργαλείο παροχής ποιοτικών, οικονομικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ήδη, λόγω της 12ετούς εμπειρίας μας εξυπηρετούμε 128.000 ΑΦΜ, πλέον με διευρυμένο κωδικολόγιο επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών είμαστε δίπλα στην ανάγκη κάθε επαγγελματία με ομάδα και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα».