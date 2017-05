CANDIA: Τα ελληνικά στρώματα που «ταξιδεύουν» σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η αβεβαιότητα και η σύγχυση που προκλήθηκαν έφερε μαζί της η κρίση, έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες, με γνώμονα την παράδοση και την ποιότητα, κατάφεραν να βγουν πιο δυνατές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αξίζει να βάλουμε στο «μικροσκόπιό» μας ένα από αυτά τα επιχειρηματικά «θαύματα» με στόχο να κατανοήσουμε το πώς μια ελληνική επιχείρηση κατάφερε να επιβιώσει και να διαπρέψει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Η CANDIA και η οικογένεια Βελιβασάκη

Με έμφαση στην ποιότητα και την καλή πρώτη ύλη, η Candia είναι από τις ελληνικές επιχειρήσεις η οποία κατάφερε να πετύχει, εν καιρώ κρίσης, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.



Ο Μιχάλης και ο Γιώργος Βελιβασάκης

Η ιστορία της ξεκίνησε το 1973 από τους Χαράλαμπο και Εμμανουήλ Βελιβασάκη και σήμερα, η δεύτερη γενιά της οικογένειας, ο Μιχάλης και ο Γιώργος Βελιβασάκης συνεχίζουν το έργο που ξεκίνησαν οι γονείς τους, με αφοσίωση, σκληρή δουλειά και μεράκι, δηλαδή αγάπη και φροντίδα γι' αυτό που κάνουν.

Προϊόντα με μεράκι και… ελληνικό ελαιόλαδο!

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Candia αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές στρωματοποιίες, η οποία διαπρέπει σε Ασία και Ευρώπη.

Εκτός από τη σκληρή δουλειά, όμως, η επιτυχία της επιχείρησης σχετίζεται και με ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, το οποίο φαίνεται ότι διαδραμάτισε (χωρίς το «έναν») καταλυτικό ρόλο όσον αφορά την δυναμική της Candia και ενδεχομένως, συνιστά το συστατικό που τη διαφοροποιεί από τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδο: Την αγάπη για τον καλό ύπνο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δημιούργησε το 1ο χειροποίητο ανατομικό στρώμα στην Ελλάδα και η κατανόηση της ανάγκης για πραγματικά καλό ύπνο ήταν το στοιχείο που οδήγησε στη δημιουργία της επιχείρησης πριν από περίπου 45 χρόνια και συνεχίζει να αποτελεί τον κινητήριο μοχλό πίσω από κάθε νέο εγχείρημα της οικογένειας Βελιβασάκη. Πώς εξυπηρετεί η οικογένεια την ανάγκη αυτή; Κατασκευάζοντας εξαιρετικής ποιότητας χειροποίητα προϊόντα από φυσικές πρώτες ύλες, όπως το «θαυματουργό» μας ελαιόλαδο. Η αξιοποίηση της ελληνικότητας των προϊόντων που κατασκευάζουν και εν συνεχεία, η προβολή του μεσογειακού στοιχείου σε παγκόσμιο επίπεδο, έφερε στην Candia την επιτυχία και τη βοήθησε να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο εν μέσω κρίσης.

Δείτε πώς κατασκευάζεται ένα χειροποίητο στρώμα Candia:

Πράγματι, η επιχείρηση της οικογένειας Βελιβασάκη είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που κάνει επεξεργασία υφάσματος με λάδι ελιάς. Χάρη στην επεξεργασία των υφασμάτων με «olive oil treatment», το ύφασμα παρέχει στον καταναλωτή αντιβακτηριδιακή προστασία και τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου.

Στην περίπτωση της Candia, η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα της οικογένειας Βελιβασάκη σε Ευρώπη και Ασία εδραιώθηκε με τη μοναδική χειροποίητη συλλογή στρωμάτων, Bodyfix Collection. Πρόκειται για στρώματα που κατασκευάζονται αποκλειστικά με το χέρι, από έμπειρους τεχνίτες με 100% φυσικά υλικά και την παγκόσμια καινοτομία επεξεργασίας των υφασμάτων με λάδι ελιάς.

Εξωστρέφεια και καινοτομία εν καιρώ κρίσης

Αναμφισβήτητα, η Candia αποτελεί ένα πρότυπο εξωστρέφειας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα μπορούν να τα καταφέρουν. Τα «μυστικά» της επιτυχίας κρύβονται μέσα στο ελληνικό πνεύμα, βρίσκονται μέσα στην ελληνική γη, «γεννιούνται» από ανθρώπους με όρεξη για σκληρή δουλειά. Ναι, η επιτυχία, θέλει κόπο, χρόνο και ποιότητα. Ωστόσο, μπορεί να έρθει, ακόμη και σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει «χτυπηθεί» όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ίδιος ο Μιχάλης Βελιβασάκης, «μετά από 20 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στις αγορές του εξωτερικού καταφέραμε να κερδίσουμε την αγάπη των καταναλωτών, αλλά την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου».

Ο συνδυασμός της εμπειρίας, της τεχνολογικής αρτιότητας καθώς και της υλοποίησης αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη και παρουσία της Candia με 100 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ειδικότερα, η είσοδος στις αγορές του εξωτερικού, υλοποιήθηκε με μία νέα πρωτοποριακή κατηγορία χειροποίητων στρωμάτων με τη χρήση 100% φυσικών υλικών και σήμερα, η Candia βρίσκεται σε 10 χώρες σε Ευρώπη και Ασία με συνολικά 27 καταστήματα! Επίσης, η εταιρεία βραβεύτηκε ως CORPORATE SUPERBRAND 2016, στην κατηγορία επίπλου, από τον ανεξάρτητο παγκόσμιο φορέα Superbrands, που δραστηριοποιείται σε πάνω από 80 χώρες, βραβεύοντας τα πιο δυνατά brands σε κάθε χώρα.

Πλέον, στην Candia εργάζονται πάνω από 100 άτομα με μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο της επιπλοποιίας. Η παραγωγική της δυνατότητα ξεπερνά τα 120.000 στρώματα ετησίως, ενώ ο μηχανολογικός της εξοπλισμός είναι από τους πιο σύγχρονους στην Ελλάδα.

Ένα «ξύπνημα» στη Μεσόγειο από την CANDIA

Η παρουσίαση της νέας εταιρικής εικόνας έγινε στην παγκοσμίου κύρους Έκθεση Salone del Mobile στις 4 Απριλίου, στο Μιλάνο, και εκεί όλοι θαύμασαν τα μοναδικά χειροποίητα προϊόντα με «σφραγίδα» και άρωμα Μεσογείου. Η ανανεωμένη εικόνα της εταιρείας αποτελείται από το νέο μοντέρνο λογότυπο που έχει κρατήσει μόνο το καθιερωμένο εμπορικό σήμα «CANDIA» & μία νέα υπόσχεση προς τους καταναλωτές.

«Wake up in the mediterranean», είναι το μήνυμα της Candia η οποία καλεί τους καταναλωτές να νιώσουν την αύρα της Μεσογείου, να ανακαλύψουν την εμπειρία της πιο φυσικής ανάπαυσης, να ταξιδέψουν με άνεση στα πιο γλυκά όνειρα, να απολαύσουν την κάθε ημέρα γεμάτοι από την ενέργεια της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Salone del Mobile, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία του «Μεσογειακού Τόπου», ένα τόπο ικανό να μας υπενθυμίσει πως τα δώρα της Μεσογειακής Φύσης γεννούν αρετές ανθρώπινες!

Δείτε το βίντεο: