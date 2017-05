Στόχος η ισχυρή αλυσίδα εξωστρέφειας

Περισσότεροι από 100 Έλληνες εξαγωγείς, περισσότεροι από 50 διεθνείς εισαγωγείς, περισσότερες από 2.300 προγραμματισμένες, πρόσωπο με πρόσωπο, συναντήσεις. Το Go In Crete, η επιχειρηματική συνάντηση που διοργανώνει η Eurobank με την πολύτιμη συμβολή του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων και των Συνδέσμων Εξαγωγέων Κρήτης και Βορείου Ελλάδας γίνεται στην Κρήτη, 24 - 26 Μαΐου. Με το «Go In Crete», η Eurobank συνεχίζει για 7η χρονιά την πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας για τη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν «Go International» και προωθεί την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Δυνατές ελληνικές επιχειρήσεις με μεγάλη εμπειρία στηρίζουν αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα, για να βγει από την κρίση, έχει ανάγκη μία ισχυρή αλυσίδα εξωστρέφειας που να διαπερνά εκτός από τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον πρωτογενή τομέα.