H ΙΝΤERSPORT αλλάζει σελίδα και σας καλωσορίζει στο 50ο της κατάστημα!

To 50ο κατάστημα INTERSPORT στην Ελλάδα, ένα σύγχρονο κατάστημα «Ευρωπαικών προδιαγραφών», που σηματοδοτεί την μετάβαση της στη νέα εποχή, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας , στο ιστορικό ,νεοκλασικό κτήριο της Σταδίου 23.

Η μίνιμαλ αισθητική του χώρου πλαισιώνεται από μια ξεκάθαρη παρουσίαση όλων των αθλητικών ειδών, για κάθε ξεχωριστό άθλημα, και οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν μέσα στο χώρο και να βρουν, με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού της INTERSPORT, τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις δικές τους ανάγκες.





Κάθε όροφος και μία εμπειρία

Στο ισόγειο βρίσκεται όλος ο εξοπλισμός running και sports style, με προτάσεις για athleisure looks στην πόλη. Έχει δύο ξεχωριστούς χώρους, έναν για τον άνδρα και έναν για την γυναίκα. Υπάρχει και ειδικός χώρος ecommerce service desk με digital εργαλεία για ένα seamless consumer service.





Ο 1ος όροφος εστιάζει στα teamsports, με αποκλειστικό χώρο για εξοπλισμό μπάσκετ και ποδοσφαίρου, με τα πιο γνωστά brands της αγοράς και τις πιο ενημερωμένες συλλογές ομάδων.



Ο 2ος όροφος είναι αφιερωμένος σε δύο πολύ σημαντικά καταναλωτικά κοινά για την INTERSPORT: την γυναίκα και τα παιδιά. Εκεί οι γυναίκες θα βρουν τα πάντα για το fitness,, με διευρυμένη γκάμα sports bras και κολάν, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις beachwear. Οι δε μικροί φίλοι της INTERSPORT δεν θα ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν για τους ίδιους, αλλά και για δώρα στους φίλους τους.



Ο 3ος όροφος είναι αφιερωμένος στον άνδρα, με συλλογές training/ fitness, outdoor, running και leisure. Και σε έναν ειδικό χώρο παρουσιάζονται τα αξεσουάρ γυμναστικής και τα είδη για την πισίνα.





Στο νέο κατάστημα αυτό θα βρείτε, όπως και σε όλα τα καταστήματα INTERSPORT, τις γνωστές αθλητικές μάρκες όπως NIKE, ADIDAS, ASICS, NEW BALANCE, PUMA, VANS, CONVERSE, BILLABONG, QUICKSILVER, και άλλες πολλές. Και βέβαια δε θα λείπει και η μεγάλη γκάμα με αποκλειστικά brands της INTERSPORT, όπως ENERGETICS, PRO-TOUCH, MCKINLEY, FIREFLY, TECNO PRO και ETIREL, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και κορυφαίες τεχνολογίες, πάντα σε προσιτές τιμές, για value for money προτάσεις αθλητικών προιόντων.





Η IIC (INTERSPORT International Corporation), με ετήσιους κύκλους εργασιών που ανέρχονται στα 9.9 δισ. ευρώ και με ένα δίκτυο 5.500 καταστημάτων σε 44 χώρες, είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην παγκόσμια αγορά αθλητικών ειδών. Στην Ελλάδα, η INTERSPORT Athletics (θυγατρική εταιρεία του ομίλου FOURLIS) ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το Σεπτέμβριο του 2000, και σήμερα αριθμεί 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 23 στην Τουρκία, 31 στη Ρουμανία και 7 στη Βουλγαρία.