Restaurant 100 Awards Ceremony - και οι 100 είναι υπέροχοι…

100 celebrities βράβευσαν τα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Τεχνόπολη.

Σε ατμόσφαιρα summer party πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 27 Ιουνίου η τελετή απονομή των πρώτων Restaurant 100 Awards στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Ανάμεσα στα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας για το 2017, βραβεύσεις απέσπασαν τόσο gourmet όσο και casual εστιατόρια από κάθε γωνιά της χώρας: από το Funky Gourmet, το Varoulko Seaside και το Botrini’s, μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και το Σέμπρικο της Θεσσαλονίκης, το Θαλασσάκι της Τήνου, το Omega3 της Σίφνου, το Μεζέν του Βόλου και τον Θωμά του Σκλήθρου Φλώρινας.



Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί από τους επώνυμους foodies της εκατονταμελούς κριτικής επιτροπής των βραβείων, μεταξύ των οποίων και οι: Θεόδωρος Χαραγκιώνης, Γιώργος Παπαλέξης, Μύρωνας Στρατής, Μαριάντα Πιερίδη, Αλεξ Κάβδας, Πάνος Ιωαννίδης, Νεκτάριος Ντάλλας , Φωτεινή Πιπιλή, Λόλα Νταϊφά, Νάντια Γεραζούνη και Νάσος Ντότσικας.

Τα εστιατόρια που αναδείχθηκαν στην λίστα των Restaurant 100 παρουσίασαν σε «αντίστροφη μέτρηση» η Madame Ginger και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ενώ η κατοστάδα περιείχε αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις. Στην πρώτη δεκάδα αναδείχθηκαν τα παρακάτω εστιατόρια:

Funky Gourmet Vezene Varoulko Seaside Cookoovaya Σπονδή Aleria Nolan Σελήνη Ratka Matsuhisa Athens

Την «φρέσκια» τους άποψη περί γευστικής απόλαυσης κατέθεσαν τα Restaurant 100 μέσα από τη βράβευση του Aris’ Deal Closer του εστιατορίου Vezene στην κατηγορία Best Dessert, του ceviche Leche de la Pantera Negra στην κατηγορία Best Ethnic Dish, αλλά και μέσα από κατηγορίες όπως:

Top Newcomers, με πρώτο της σχετικής δεκάδας το Nolan

Top Summer Restaurants, την πρωτιά της οποίας απέσπασε το Matsuhisa Mykonos,

Top Casual Restaurants, με το Zonars στην πρώτη θέση και

Top Hidden Gems, με το Rouan Thai στην κορυφή.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή του τίτλου Best Female Chef στη Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και του τίτλου Best New Chef στον Σωτήρη Κοντιζά.

Τα Restaurant 100 είναι μια λίστα φτιαγμένη από foodies για foodies: πλουραλιστική και δημοκρατική, με γαστρονομικές προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε budget και κάθε περίσταση εξόδου. Ανακαλύψτε όλα τα εστιατόρια που βραβεύτηκαν στην ιστοσελίδα restaurant100.gr και αντλήστε έμπνευση για την επόμενή σας έξοδο –είτε πρόκειται για business lunch, είτε για romantic dinner.

Τα βραβεία διοργάνωσε το Hotel & Restaurant της Boussias Communications.

Χρυσός χορηγός των Restaurant 100 ήταν η Unilever Food Solutions, Χορηγός Ποτού η Diageo, Χορηγός η Οδός Κασσάνδρας, Χορηγός Οίνου η Monsieur Nicolas Winery, Υποστηρικτές η Mad Media και το Ούζο Αρχοντικό και Χορηγοί Επικοινωνίας το Μακεδονία TV, η Lifo, o Flash 96, το Olive, το e-table, το Gossip-tv.gr, το Newsbomb.gr, το Queen.gr, το Επιχειρώ και το Elegant Travel.