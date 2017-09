Το «Φτιαξ’ το μόνος σου» κερδίζει συνεχώς έδαφος στη χώρα μας

Η βελτίωση του σπιτιού είναι από τις δραστηριότητες και ασχολίες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια και για πολλούς λόγους, κάτι που επιβεβαιώνεται από έρευνες της LEROY MERLIN. Πάνω από το 92% των αγοραπωλησιών ιδιωτικών κατοικιών αφορούν παλαιότερες και όχι νεόδμητες, κάτι που οδηγεί σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Πολύ σημαντική είναι και η τάση των Ελλήνων να διαθέτουν χρόνο για να κάνουν βελτιώσεις μόνοι τους (Do It Yourself- DIY), είτε από χόμπι, είτε για πιο οικονομικές λύσεις.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο των ερευνών είναι ότι ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται με δουλειές που έχουν σχέση με τη συντήρηση του σπιτιού, ενώ παραμένει σχεδόν σταθερός ο αριθμός αυτών που ασχολούνται με τη διακόσμηση και τον καλλωπισμό του σπιτιού.

Οι άνδρες κυριαρχούν στους πιο προχωρημένους αλλά οι γυναίκες υπερτερούν σε αυτούς που ξέρουν να κάνουν αρκετές δουλειές. Η ανοδική τάση των ατόμων που ασχολούνται με τις ιδιοκατασκευές στο σπίτι δείχνει να επιβεβαιώνεται από το ότι στις νεότερες ηλικίες (25-44) αυτοί που δείχνουν να ασχολούνται ενεργά αγγίζουν το 23%, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες (45-54) το ποσοστό φτάνει στο 17%.

Χαρακτηριστικό είναι πως στις έρευνες μόλις ένα 20% αναφέρει πως δεν ασχολείται καθόλου με βελτιώσεις ή κατασκευές στο σπίτι, το 30% σημειώνει πως έχει πρόσφατα ξεκινήσει να ασχολείται, άλλο τόσο κάνει τα βασικά, ενώ ένα 20% κάνει προχωρημένες κατασκευές. Το 7% δηλώνει πως μπορεί να κάνει τα πάντα στο σπίτι.

Tα στοιχεία προέρχονται από τις έρευνες που διεξάγει η LEROY MERLIN για το κοινό του DIY στην Ελλάδα, που ενώ παραδοσιακά είναι μικρότερο από ότι το αντίστοιχο στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία κλπ.), τα τελευταία χρόνια σημειώνει σταθερή άνοδο.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η πόλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις κατασκευές και τις ανάγκες βελτίωσης του σπιτιού από μόνοι τους. Έτσι, στη Λάρισα ένα 18% δηλώνει πως μπορεί να αναλάβει όλα τα σχετικά project, στη Θεσσαλονίκη το 12%, ενώ στην Αθήνα μόνο το 5%.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της Visa, από αυτούς που έχουν διάφορα χόμπι το 33% ασχολείται με το σπίτι, το 7% με τον κήπο, ενώ το 3% δήλωσε πως εστιάζει το ενδιαφέρον του στις διάφορες κατασκευές.

