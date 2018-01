H INTERSPORT Ελλάδας καινοτομεί με νέο store concept στο The Mall Athens

H INTERSPORT Ελλάδας, η Νο1 εταιρεία λιανικής αθλητικών ειδών στη χώρα μας, με 50 καταστήματα και ιστορία 18 χρόνων, είναι η πρώτη παγκοσμίως ανάμεσα στη μεγάλη οικογένεια της INTERSPORT που λανσάρει ένα νέο store concept, ανακαινίζοντας το κατάστημά της στο The Mall Athens.

Στόχος του είναι να προσφέρει στους καταναλωτές μία νέα αγοραστική εμπειρία, συνδυάζοντας την καινοτομία και την τεχνολογία με την πλούσια γκάμα προϊόντων και τη γνώση του εξειδικευμένου προσωπικού.

Κατά την επίσκεψή του στο μοναδικό αυτό κατάστημα, ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει και να ενημερωθεί για νέα προϊόντα σε ειδικά αφιερωμένα σημεία, όπως:

• “Action Area” και “Deco points”, ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παρουσίαση προϊόντων και φιλοξενία διαφόρων ενεργειών, νέων τεχνολογιών και εποχικών προτάσεων.

• “Soccer Grass Split”, ειδικό χώρο για testing ποδοσφαιρικών παπουτσιών ανάλογα με το τερέν στο οποίο απευθύνεται.

• “Digital kiosks” με ειδικές touch screen οθόνες για περιήγηση στο eshop και πραγματοποίηση online αγορών.

αλλά και να επωφεληθεί από μία σειρά υπηρεσιών, όπως:

• “Footscan & Dynamics Analysis”, με 3D ανάλυση του ποδιού σε πελματογράφο, λαμβάνοντας ακριβείς πληροφορίες για τις διαστάσεις και τη μορφολογία του πέλματός του αλλά και ενημέρωση για συγκεκριμένα μοντέλα παπουτσιών που αναλογούν στα χαρακτηριστικά του ποδιού του.

• “Scan & Learn Tool”, μία πρωτοποριακή τεχνολογία στον χώρο του store η οποία αναπτύχθηκε από την INTERSPORT, όπου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να σκανάρει επιλεγμένα προϊόντα και να δει αναλυτικές πληροφορίες γύρω από αυτά σε μεγάλες οθόνες

• “Score For More”, το πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών της INTERSPORT που προσφέρει μοναδικά προνόμια και προσφορές στα μέλη της.

Το ανανεωμένο κατάστημα στο The Mall Athens εκτείνεται σε 1000 τ.μ. και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χώροι, ανά αθλητική δραστηριότητα, να είναι διακριτοί και οι καταναλωτές να περιηγούνται με ευκολία. Περιλαμβάνει προτάσεις για όλες τις βασικές αθλητικές κατηγορίες, όπως Running, Fitness, Outdoor (WinterSports/ Hiking), Teamsports (Soccer/ Basketball), Swimming, Tennis καθώς και τις νέες τάσεις στο SportStyle. Επίσης, περιλαμβάνει ειδικούς χώρους αφιερωμένους στη γυναίκα, με εμπλουτισμένες συλλογές για να βρίσκει εύκολα ό,τι χρειάζεται για τις αγαπημένες της δραστηριότητες, και παιδικό section με πλούσια γκάμα προϊόντων.

Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν να δουν ολοκληρωμένες προτάσεις total outfit, μιας και στο στήσιμο ακολουθείται μία 360ο προσέγγιση, παρουσιάζοντας μαζί ρούχο, παπούτσι και αξεσουάρ, σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και να ενημερωθούν για προϊόντα αλλά και δράσεις της εταιρείας, μέσω digital οθονών σε διάφορα σημεία εντός του καταστήματος.

To νέο κατάστημα παρουσιάστηκε σε μία πρωτότυπη εκδήλωση, με παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν την αγαπημένη τους αθλητική δραστηριότητα και να μοιραστούν το πάθος τους με αθλητές αλλά και ειδικούς του χώρου, λαμβάνοντας παράλληλα ενδιαφέροντα tips για το πως να κάνουν την καλύτερη επιλογή προϊόντων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Παράλληλα, περιηγήθηκαν στους ανανεωμένους χώρους και διαπίστωσαν την πλούσια γκάμα προϊόντων αλλά και τις μοναδικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο κατάστημα.

Η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος INTERSPORT στο The Mall Athens σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας σελίδας στην πορεία της INTERSPORT Ελλάδας. Η εταιρεία παραμένει πιστή στο όραμα που πρεσβεύει το moto της «SPORT TO THE PEOPLE», προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να το εξελίξει.

Επισκέψου και εσύ το μοναδικό αυτό κατάστημα INTERSPORT στο The Mall Athens και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία που θα σου προσφέρει!

THE NEW EXPERIENCE IS HERE

#newINTERSPORTexperience