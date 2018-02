To εστιατόριο CHEFI μπαίνει σε … mood ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ!

Το CHEFI έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό menu 5 πιάτων, που ‘σπάει’ τα κλισέ και συνδυάζει άψογα την παράδοση με την υψηλή γαστρονομία.

ΜΕΝΟΥ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Σούπα αυγολέμονο, crispy προσιούτο, κρουτόν παρμεζάνας

Σπετσοφάι, τραχανάς, φέτα

Κριθαρώτο μανιταριών, πανσέτα, θυμάρι, πάπρικα

Mix grill: κοτόπουλο, μπιφτέκι, ψαρονέφρι, κεμπάπ, τηγανητές πατάτες

Κρέμα μαστίχας- γιαούρτι, μπισκότο αμυγδάλου, γλυκό βύσσινο, παγωτό βανίλια

30 ευρώ το άτομο

CHEFI The Restaurant

Περικλέους 31, Χαλάνδρι

Κρατήσεις: 210 68 15 774 & therestaurant@chefi.gr

www.chefi.gr