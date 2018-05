Ποιο είναι το ελληνικό site όπου μπορείτε να αγοράσετε σχεδόν τα πάντα;

Όμως, το πρόβλημα είναι πως για να βρεις αυτά που θες είσαι υποχρεωμένος να επισκέπτεσαι πολλά και διαφορετικά καταστήματα. Πρόβλημα που στο εξωτερικό έχουν λύσει τα αποκαλούμενα marketplaces, με πιο γνωστό το Amazon, όπου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να βρει κυριολεκτικά τα πάντα, καθώς υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που ακολουθούν μία προσέγγιση αντίστοιχη με εκείνη του shop in a shop αλλά στην διαδικτυακή εκδοχή του.

Πλέον, όμως, αντίστοιχες δυνατότητες έχουν και οι Έλληνες καταναλωτές που θέλουν να κάνουν αγορές στα ελληνικά με ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός γνωστού ηλεκτρονικού καταστήματος με εκτενή φυσική παρουσία. Τα Public, η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων ψυχαγωγίας και τεχνολογίας, αποφάσισε να αξιοποιήσει τη σημαντική τεχνογνωσία της στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του public.gr και προχώρησε στη δημιουργία του πρώτου marketplace στην Ελλάδα το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Πλέον στο public.gr ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να αγοράσει προϊόντα που περιλαμβάνουν μία ιδιαίτερη ευρεία γκάμα που προκύπτει από τις συνεργασίες με δεκάδες ελληνικά καταστήματα, τα οποία έχουν ήδη «ανέβει» στο marketplace της αλυσίδας. Το αποτέλεσμα είναι η προϊοντική γκάμα του public.gr να έχει διευρυνθεί με νέες κατηγορίες προϊόντων όπως: Βρεφικά Είδη, Είδη Σπιτιού και Smart Living, Γυμναστικής και Sports, Προσωπικής Φροντίδας, Χόμπι και Ελεύθερου Χρόνου, Αυτοκινήτου και Μηχανής, Ταξιδιού και Εποχικά.

Τα προϊόντα των συνεργαζόμενων καταστημάτων προβάλλονται μέσα στις σελίδες του public.gr, με αναφορά στο κάθε κατάστημα, με τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το καλάθι του ηλεκτρονικού καταστήματος των Public για την πληρωμή. Η παραγγελία αποστέλλεται από το κάθε κατάστημα.

Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρίες όπως οι: Baby City, Blue Green, GRC TECH, Just Baby, Kiddo, Kidscom, Lapin House, Medisana, Mother Vision, Munchkin, One of One, Outdoor Market, Peramax, Power Force, Safe Bebe, Terramare, Tsirikos, Visual Store, Zakcret Sports, Zeus, Δημητριάδης, ενώ η ομάδα συνεργατών συνεχώς διευρύνεται.

Σημαντικά κριτήρια για την ένταξη ενός καταστήματος στην πλατφόρμα Marketplace του public.gr αποτελούν η προϊοντική κατηγορία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευασία αποστολής, η έγκαιρη αποστολή με βάσει το time promise κ.α. Στόχος των Public, όπως σημειώνουν τα στελέχη της γνωστής αλυσίδας είναι να επιτευχθούν μακροχρόνιες συνεργασίες που θα φέρουν αμοιβαία οφέλη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους Έλληνες καταναλωτές.

Πρακτικά, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μέσα από το public.gr πολλά από τα προϊόντα, τα οποία αναζητούσαν σε ξένα online καταστήματα αν και υπήρχαν και στην Ελλάδα, πολύ απλά επειδή δεν ήξεραν που μπορούν να τα βρουν! Και σε πολλές περιπτώσεις, τα εγχώρια προϊόντα είναι και καλύτερα και σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνα που βρίσκει κανείς στο Amazon ή άλλα μεγάλα marketplaces.

Για τη δημιουργία του πρώτου marketplace στην Ελλάδα, τα Public συνεργάστηκαν με τη διεθνή εταιρεία Mirakl. Σημειωτέον ακόμη πως τα Public από την αρχή της λειτουργίας τους έδωσαν μεγάλη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, το public.gr αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα e-commerce sites σε Ελλάδα και Κύπρο, με την ετήσια συνεισφορά στον τζίρο της εταιρίας να ανέρχεται σε 20%, ενώ διαθέτει o οnline κατάλογος περιλαμβάνει με πάνω από 1 εκατ. προϊόντα.