Κτήμα Κροντηρά VIVA ARGENTINA WINE DINNER

Εξαιρετικά κρασία σε συνοδεία με λαχταριστά πιάτα που θα σας ταξιδέψουν έως την Αργεντινή.

Θα γευτείτε locro, μια παραδοσιακή σούπα των λαών που ζουν στην σκιά των Άνδεων.

Το Dona Silvina Torontes 2017 βάζει δίπλα του το ceviche λαβράκι με αβοκάντο και το Dona Silvina Oak, Aged Petit Verdot 2015 ιδανικό ταίρι με Rib eye Αργεντινής.

Η βραδιά κλείνει με μια chocotorta με κρέμα dulce de leche συνοδεία με το Dona Silvina Malbec Fresh 2016.

Στο CHEFI λένε VIVA ARGENTINA!

ΚΤΗΜΑ ΚΡΟΝΤΗΡΑ VIVA ARGENTINA WINE DINNER - Τετάρτη 23 Μαΐου

Παραδοσιακή σούπα Αργεντινής Locro

DOÑA SILVINA TORRONTES 2017

Ceviche λαβράκι, αβοκάντο, chilly

MALBEC BIODYNAMICO & ORGANICO NATURAL 2017

Τυρί Provoleta, salsa ντομάτα, chorizo

DOÑA SILVINA OAK AGED PETIT VERDOT 2015

Rib eye Αργεντινής, chimichurri sauce, ψητή πατάτα, λαχανικά

DOÑA SILVINA MALBEC FRESH 2016

Chocotorta, κρέμα dulce de leche, μπισκότo σοκολάτας

45 ευρώ το άτομο

We have the best food in the world

CHEFI The Restaurant

Περικλέους 31, Χαλάνδρι

Κρατήσεις: 210 68 15 774 & therestaurant@chefi.gr

www.chefi.gr