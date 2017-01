Μήνυμα Εurogroup στην Ελλάδα - Μείνετε προσηλωμένοι στη συμφωνία

Όπως σημειώνεται θα πρόκειται για ξεκάθαρο μήνυμα του Eurogroup προς την Αθήνα να παραμείνει προσηλωμένη στα της συμφωνίας με την ελληνική πλευρά να κάνει λόγο, σύμφωνα με πηγές από την Αθήνα για μη ρεαλιστικές προτάσεις των δανειστών.

«Μην έρχεται με μη ρεαλιστικές προτάσεις» ζήτησε η Αθήνα από τους δανειστές έγραψε στο λογαριασμό του το MNI το οποίο επικαλείται Έλληνα αξιωματούχο ενώ την ίδια ώρα Ευρωπαίος αξιωματούχος ξεκαθαρίζει προς την Αθήνα πως το μήνυμα της Ευρωομάδας, θα είναι πως πρέπει «να μείνει προσηλωμένη στη συμφωνία και τους κανόνες» γράφει το πρακτορείο.

Greece gov official to creditors: "We are committed to the implementation of the agreement." Stop "coming back with unrealistic demands."

Senior Eurogroup source on upcoming Greek review negotiations:

"The message to the Greeks will be clear: stick to the plan and the rules."