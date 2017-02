Αναλαμβάνει καθήκοντα το ΔΣ του Υπερταμείου – Ποια είναι τα μέλη του

Τα σύντομα βιογραφικά των μελών του ΔΣ

1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ και ΣΔΕ.

2. Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε μεγάλους οργανισμούς όπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner στην Ernst & Young (ΕΥ).

3. Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 4 χρόνια ως Δ/νων Σύμβουλος Αφρικής και Ελλάδος με έδρα το Dubai.

4. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Marketing στο Deree College στην Αθήνα. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School στην Αγγλία. Εργάστηκε ως Project Manager, Senior Auditor, Market Manager και Head of Product Development στην CitiBank στο Λονδίνο (1994-2001), ως Global Head of Service Management στην ABN Amro Bank στο Λονδίνο και στην Ολλανδία (2001-2009), ως Managing Director of European Transaction Services στην JP Morgan (2010-2015) και ως σύμβουλος και μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων τραπεζοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα στο Λονδίνο (2015-2017).

5. Θεμιστοκλής Κουβαράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στην Αγγλία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το London School of Economics & MBA από την Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Εργάστηκε από το 1988 μέχρι το 2016 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο με έμφαση σε έργα υποδομής σε διαφορες χωρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

6. Γεώργιος Μαθιός, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1967. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ στον τομέα του Marine Engineering και του Shipping. Τέλος, είναι κάτοχος MBA από το Manchester Business School και υποψήφιος Διδάκτορας (PhD) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στην Procter & Gamble στην Γερμανία και L’Oreal Hellas (1995-2000), στη Multichoice Hellas ως Digital Platform Director (20002002), στην Coca-Cola Co (2002-2007) ως Head, Athens 2004 Olympic Games Activation και Southeast Europe Integrated Marketing & Communications Manager, στην HSBC Bank Plc. (2007-2008) ως Head of Marketing and Customer Propositions και στην DIGEA A.E. ως C.E.O. (2009-2015).

7. Μαρίνα Νιφόρου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1969. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Cornell στις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος MBA από το INSEAD και Μεταπτυχιακών Τίτλων στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και Διεθνείς Σxέσεις από το Πανεπιστήμιο SAIS-Johns Hopkins. Εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα (1993-1998), ως Director Corporate Strategy στο Groupe Pechiney στη Γαλλία (2001-2004), στο INSEAD ως Executive Director (2007-2010) και ως Γενική Διευθύντρια στο Αμερικανικό Επιμελητήριο στη Γαλλία (2010-2014).