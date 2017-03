Στις 24 Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΛΘ - Ποιοι επενδυτές ενδιαφέρονται

Σημειώνεται ότι για την εξαγορά του 67% του μετοχών του ΟΛΘ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 9 επενδυτικά σχήματα που έχουν περάσει στη Β φάση του διαγωνισμού.

Πρόκειται για την APM Terminals Moller Maersk, το γερμανικό fund Deutsche Invest Equity Partners GmbH που συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, η Duferco Participations Holding S.A. (ήδη πελάτης του ΟΛΘ), η Φιλιππινέζικη International Container Terminal Services Inc, η ιαπωνική Mitsui & Go Ltd η P&O Steam Navigation Company θυγατρική της (DP World - Ντουμπάι), η Russian Railways JSC, η GEK TERNA S.A και Yilport Holding Inc.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18/11/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε, κατ΄εφαρμογή των όρων της Β' φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη συνέχιση της συμμετοχής καθεμίας από τις Russian Railways JSC και GEK TERNA S.A., αυτόνομα.