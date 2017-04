Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, έγραψε στο Twitter πως «κατά τη διάρκεια της ημέρας» είχε «συνομιλίες και επαφές» με τις ελληνικές αρχές και πως «οι εργασίες συνεχίζονται».

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα, ωστόσο στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια επί της αρχής συμφωνία στο Eurogroup της Παρασκευής.

Had talks and contacts on #Greece during the day. Work continues