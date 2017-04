Η οικογενειακή φωτογραφία Τσίπρα από την Μαδρίτη - Τι αναφέρει στο μήνυμά του

Με ανάρτηση του στο Twitter, μετά την οικογενειακή φωτογραφία, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε για τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου ότι πρόκειται για «μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στην Αθήνα, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης». Γενική θέση της Αθήνας είναι ότι αυτό το φόρουμ διαλόγου που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, πλέον καθιερώνεται και αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς η σημερινή είναι η τρίτη κατά σειρά Σύνοδος και η τέταρτη ήδη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Λευκωσία.

At the 3rd Summit of the Southern and Mediterranean countries of the EU in Madrid today. 1/2 #UESur pic.twitter.com/q3E4VRaR8M