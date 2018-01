Σάλος με τις «μυστηριώδεις» φωτογραφίες Τσίπρα – Λαγκάρντ στο Νταβός

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Euractiv, Jorge Valero ο Αλέξης Τσίπρας και η Κριστίν Λαγκάρντ λίγο πριν τη συνάντησή τους, βρέθηκαν έξω από το δωμάτιο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τους ηγέτες.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Euractiv, φαίνεται ότι οι δυο τους θα επιθυμούσαν μία συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

.@tsipras_eu and @Lagarde around the room where @realDonaldTrump is meeting with leaders. Seems they went to meet with him. US Security team does not confirm who is in the room #wef18 #WEF2018 #davos pic.twitter.com/8WbEwhP2Z9