«Συγχαρητήρια στον Αντόνιο Ταγιάνι! Ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας καλός φίλος της Ελλάδας και της Νέας Δημοκρατίας», έγραψε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΝΔ.

Congratulations to @Antonio_Tajani! New European Parliament President. A good friend of Greece and Nea Demokratia!