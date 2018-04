Καμμένος: Οι Τούρκοι έχουν πάθει αμόκ με μένα - Έχουμε ακήρυχτο πόλεμο από το 1974 (vid)

«Από το 1974 η Τουρκία αποφάσισε να προχωρά σε παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Εμείς σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και τη δική μας κυριαρχία αναχαιτίζουμε οτιδήποτε εισέρχεται στον δικό μας εναέριο χώρο. Οι πιλότοι μας διώχνουν τον κίνδυνο και προσγειώνονται πάντα τελευταίοι», είπε ο κ. Καμμένος.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας:

Πρόσθεσε δε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εργασίες του συνέδριο για την αεροπορική ισχύ, στο Τατόι: «Έχουμε νεκρούς ήρωες που πέφτουν στο καθήκον και αυτά είναι ενέργειες που επικρατούν μόνο σε πόλεμο».

Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει τις σφοδρότατες επικρίσεις που δέχεται από αξιωματούχους της Άγκυρας, ο Πάνος Καμμένος απάντησε χαμογελώντας: «Οι Τούρκοι έχουν πάθει αμόκ με εμένα. Τους εύχομαι καλές εκλογές».

Επί της ουσίας, ο κ. Καμμένος απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί την Τετάρτη (18/04/2018) ο Τούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ομέρ Τσελίκ, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

Ειδικότερα, ο κ. Τσελίκ είχε αναρτήσει ένα ειρωνικό tweet, στο οποίο λοιδορούσε τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, από το Καστελλόριζο, την Τρίτη (17/04/2018).

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι "οι προκλήσεις και η επιθετικότητα δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος". Ο υπουργός Άμυνας του, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη φράση, να την απομνημονεύσει και να την επαναλαμβάνει κάθε μέρα» έγραψε ο Τσελίκ.

Greek PM Tsipras said “Provocation and aggresiveness are not signs of power.” His Minister of Defense should pay heed to this, memorise it and repeat it everyday.