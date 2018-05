Κοτζιάς: Μείζον ζήτημα η ισχυροποίηση της Ευρώπης

«Η ΕΕ οφείλει να αναπτυχθεί ως μια μηχανή, ένα σύστημα θεσμών, εργαλείο εκσυγχρονισμού όλων μας και της ίδιας, [να γίνει] φάρος εφαρμογής, προώθησης και διάχυσης του rule of low, υπερασπιστής αυτής της αρχής στην παγκόσμια κοινότητα», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνάντησης «Visegrad-4 plus Balkan-4 plus, και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «να τεθεί εκ νέου ο στόχος της κοινωνικής συνοχής».