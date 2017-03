Εκλογές Ολλανδία: Οι Έλληνες «γλεντάνε» τον Ντάισελμπλουμ στο twitter

Δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Eurogroup, αν παραμείνει, δεν θα είναι καν βουλευτής, αφού το κόμμα του έπεσε από τις 32 στις εννέα έδρες, οδήγησε σε απίστευτα «τρολαρίσματα» από χρήστες που βρήκαν ευκαιρία να τον «γλεντήσουν».

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο κ. Ντάισελμπλουμ αποφάσισε να τουιτάρει για την ήττα του, γράφοντας: «Ένα πολύ απογοητευτικό αποτέλεσμα για το κόμμα μου. Αλλά η πλειοψηφία των ψηφορόρων απέρριψε τους ακραίους λαϊκιστές. Το οποίο δίνει ελπίδα για το μέλλον».

A very disappointing result for my PvdA. But the vast majority of voters rejected the extreme populists. Which gives hope for the future. — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) March 15, 2017

Αυτό και μόνο ήταν αρκετό, για να ξεκινήσει το «γλέντι». Θαυμάστε παρακάτω:

@J_Dijsselbloem Be strong, you will finally have time to graduate, and perhaps the best thing you can do in all your life...makia moukia — "Κόλλιας" (@loudobikos) March 16, 2017

@J_Dijsselbloem Στο καλό σύντροφε ! Σου θυμίζω το μύθο της Πανδώρας : Μόνο η Ελπίδα έμεινε μέσα στο άθραυστο μεγάλο πιθάρι και δεν πέταξε. — Σταμάτης Κιούσης (@Stamatiskiousis) March 16, 2017

Mr @J_Dijsselbloem did you drink him? Many many kisses from Yanis.#DutchElections — Αναρχος (@sympantikos_) March 16, 2017

@J_Dijsselbloem Να μην ανοίγεις πακέτα που σου στέλνει ο Γιάνης.

Άκου που σου λέω. — ₯ Αντί-Νοικοκύρης ® (@The_Broken_Loop) March 15, 2017