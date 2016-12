Ελληνοαμερικανός ένας εκ των ηγετών του Ισλαμικού Κράτους - Η ιστορία του 32χρονου Τζον Γεωργελά

Το περιοδικό «The Atlantic» σε εκτενές άρθρο του υπό τον τίτλο «Ο Αμερικανός Ηγέτης στο Ισλαμικό Κράτος» (The American Leader in the Islamic State) προερχόμενο από το νέο βιβλίο του Graeme Wood’s, The Way of the Strangers: Encounters With the Islamic State, ανέφερε ότι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Γεωργελάς, 32 ετών σήμερα, είναι ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη του Ισλαμικού Κράτους, γνωστό ευρύτερα ως ISIS.