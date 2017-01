Αυστραλία: Ελληνικής ιδιοκτησίας το κορυφαίο ευρωπαϊκό εστιατόριο του 2016

Το ανώτατο τιμητικό βραβείο, συνοδευόμενο από την «κατάληψη» μιας θέσης στο «Hall of Fame» για το καλύτερο ευρωπαϊκό εστιατόριο στη Νότια Αυστραλία (Hall of Fame – European Restaurant Winner Awards For Excellence, 2016), απονεμήθηκε το 2016 στον 42χρονο εστιάτορα Γιώργο Κασιμάτη, και το εστιατόριο του «George's on Waymouth» το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο κέντρο της πόλης της Αδελαΐδας πριν από 13 χρόνια.