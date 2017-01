Ομογενείς κινηματογραφιστές σαρώνουν τα βραβεία

Μετά την πρεμιέρα τον Απρίλιο στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ Sci Fi London, η ταινία έχει επιλεχθεί για προβολή σε 14 φεστιβάλ ανά τον κόσμο, δύο εκ των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό των Oscar, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της California και έχει βρεθεί ανάμεσα στους φιναλίστ άλλων διαγωνισμών.

Διεθνή αναγνώριση έχει λάβει και η μουσική της ταινίας, που περιλαμβάνει μια διασκευή της διάσημης σύνθεσης του Schubert Ave Maria με τη φωνή της σοπράνο Imogen Coward αδερφής του παραγωγού Leon.

Μιλώντας στο «Νέο Κόσμο», ο πατέρας του Artin John, John Tsambazis, εξηγεί ότι η ιδέα για την παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά από τον γιο του με τη συνεργασία ενός φίλου του που ανέλαβε και τη μεταφορά του βιβλίου σε σενάριο.

Ο επίσης ελληνικής καταγωγής Leon Coward, υπήρξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, επιβλέποντας αργότερα και τα μετέπειτα στάδια της σύνθεσης και σύνταξης.

Οι δύο φίλοι, Artin John και Leon, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως παπαδοπαίδια στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο προάστιο Rose Bay του Σίδνεϊ.

«Την εποχή που γνωρίστηκαν στην εκκλησία μοιράζονταν πολλά όνειρα και τελικά κατάφεραν να τα πραγματοποιήσουν.

«Ο Leon είναι η ιδιοφυΐα πίσω από την παραγωγή. Δημιούργησε μία εκπληκτική τοιχογραφία και πολλά από τα γραφικά στοιχεία. Δικαίως έχουν λάβει τέτοια αναγνώριση. Δούλεψαν πολύ σκληρά τα τελευταία τρία χρόνια» αναφέρει ο πατέρας του Artin John.

Το φιλμ, που αποτελεί μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας του συγγραφέα Kurt Vonnegut, έρχεται ως αποτέλεσμα συνεργασίας καταξιωμένων επαγγελματιών από τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και το Μεξικό.

Μεταξύ αυτών είναι ο σκηνοθέτης Marco Checa Garcia –γνωστός για τη δουλειά του στο VF X Ironman 3 και Game of Thrones– και η ηθοποιός Melissa Roxburgh, που θα εμφανιστεί προσεχώς στο Star Trek Beyond.

Η ταινία 'To Be Or Naught To Be' εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό φανταστικό περιβάλλον στο μέλλον όπου λαμβάνει χώρα ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού, σύμφωνα με το οποίο η γέννηση κάθε παιδιού πρέπει να συνοδεύεται με την υποχρεωτική θανάτωση ενός άλλου προσώπου.

Ένας πατέρας τρίδυμων ευρισκόμενος μπροστά σε αδιέξοδο, αποφασίζει να αυτοκτονήσει αφού σκοτώσει δύο από τους πρωτοστάτες της προπαγανδιστικής υπηρεσίας δημογραφικού ελέγχου, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά του να ζήσουν.

Προτεραιότητα για τους καλλιτέχνες και το προσωπικό της παραγωγής ήταν να αποδώσουν πιστά τη νουβέλα του Vonnegut.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γερμανικής καταγωγής συγγραφέας υπήρξε αιχμάλωτος πολέμου κατά το Β' Παγκόσμιο, από τους λίγους επιζώντες των βομβαρδισμών στη Δρέσδη που κόστισαν τη ζωή σε 60,000 ανθρώπους.

Η φρικιαστική αυτή εμπειρία υπήρξε αφορμή για τον Vonnegut να αναγάγει σε υπέρτατη αξία και οδηγό στη μετέπειτα πορεία του την πίστη στην ανθρώπινη ζωή.

Ανάλογα και η ιστορία του "To Be Or Naught To Be", όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως αριθμοί και η δολοφονία θεωρείται αναγκαία για την επιβίωση, αποτελεί ένα μάθημα για τους θεατές ως παράδειγμα προς αποφυγή ενός κόσμου που υποβιβάζει την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Εν τω μεταξύ, το κινηματογραφικό ελληνοαυστραλιανό δίδυμο δηλώνει εξαιρετικά αισιόδοξο για τη διεθνή απήχηση του έργου τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Artin John είναι φυσικά ενθουσιασμένος με την πρόσφατη βράβευση από τη γενέτειρα του Σίδνεϊ, όμως «έχει πίστη στο 2BR02B» και ελπίζει ότι θα φτάσει ακόμη παραπέρα και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ και ότι μπορεί να εξασφαλίσει «γιατί όχι;Ακόμη και ένα εισιτήριο για τα βραβεία Oscar».