Διεθνές βραβείο για ομογενή καθηγήτρια που διαπρέπει στην Αυστραλία

Το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Διεθνή Ομοσπονδία IFIIT (International Federation for IT, Travel and Tourism) και ασχολείται με θέματα τεχνολογίας πληροφοριών, επικοινωνίας, εκπαίδευσης, τουρισμού και ταξιδιωτικής βιομηχανίας

Στο φετινό συνέδριο, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της τουριστικής βιομηχανίας παγκοσμίως, συμμετείχαν πάνω από 300 επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί που διαπρέπουν στον τομέα της εκπαίδευσης και του τουρισμού, οι οποίοι κλήθηκαν να μοιραστούν τις γνώσεις, τις εμπειρίες καθώς και ακαδημαϊκά πορίσματα ερευνών τους για θέματα που αφορούν τον παγκόσμιο τουρισμό, την τουριστική εκπαίδευση καθώς και την σημασία των τεχνολογιών στη δημιουργία διαδικτυακών σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη και νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την βράβευση αυτή αλλά κυρίως ικανοποίηση και χαρά για το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του IFIIT μας έδωσαν την ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε στο πανεπιστήμιο Νότιας Αυστραλίας» δήλωσε στο Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η καθηγήτρια Μαριάννα Σιγάλα, μετά την βράβευσή της που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του γκαλά που διοργανώθηκε στο Palazzo Brancazzio.

Κύρια κριτήρια για την βράβευση της Δρ. Σιγάλα αφορούσαν τον αριθμό των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, το περιεχόμενο της διάλεξης και τη συνεισφορά αυτού στην τουριστική βιομηχανία, τον εμπλουτισμό των γνώσεων εκείνων που το παρακολούθησαν καθώς και την εμβέλεια του περιεχομένου και τη διάδοσή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Δρ Σιγάλα, μετά την άφιξή της στην Αδελαΐδα ανέλαβε τη θέση της καθηγήτριας Τουριστικής Ανάπτυξης στο Business School του Πανεπιστημίου Νότιας Αυστραλίας και πρόσφατα προήχθη σε διευθύντρια του κέντρου για τον τουρισμό και τη διαχείριση ελεύθερου χρόνου (School of Management, Πανεπιστήμιο Νότιας Αυστραλίας). Ασχολείται με θέματα τουριστικής ανάπτυξης μέσα και έξω από τα σύνορα της Αυστραλίας. Με σπουδές σε μερικά από τα καλύτερα και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Δρ. Σιγάλα επισκέπτεται συχνά πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπου παραδίδει μαθήματα και διδάσκει σε φοιτητές Τουριστικών Σπουδών ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ενώ έχει λάβει μέρος ως κεντρική ομιλήτρια σε πάνω από 30 διεθνή συνέδρια που αφορούν την Τουριστική Διοίκηση.

Η κ. Σιγάλα στη διάλεξη που έδωσε, είχε την δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις με ένα από τα μεγαλύτερα πάνελ ειδικών σε θέματα τουρισμού και να παραθέσει σημαντικές πληροφορίες για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο, αλλά και τοπικό επίπεδο.